Скандалы: «Засланный казачок от Джорджа Сороса»

09.04.2020, 12:44, Разное

Зачем Национальное антикоррупционное бюро собирает компромат на украинских политиков и управленцев

Депутат Рады Александр Дубинский установил, кто собирал компрометирующие материалы на брата главы президентской администрации Дениса Ермака – НАБУ. Если верить Дубинскому, приказ спровоцировать Дениса Ермака на разговор о возможности трудоустройства на высокую должность за мзду отдал лично глава НАБУ Артём Сытник, которого не так давно суд признал коррупционером, но который, тем не менее, усидел в своём кресле, и теперь мстит своим недоброжелателям. А за НАБУ, как известно, стоит Вашингтон.

Чей именно заказ отрабатывал Сытник, догадаться немудрено. Вашингтонской администрации нынче не до Украины. Зато так называемые «соросята» встревожены из-за досрочной отставки премьера Гончарука и генпрокурора Рябошапки – это была их «высокая крыша». Один из системных борцов с «соросятами» — глава президентской администрации Ермак. Мало того, он ещё стал играть собственную игру с Москвой, идя на уступки и добиваясь аналогичных уступок от своих визави – и весьма успешно. Украинские ставленники Сороса, воспользовавшись провокацией, добивались отставки Ермака, но Зеленский, судя по всему, решил дать главе своей администрации ещё один шанс, и вброс компромата «слугой народа», депутатом Гео Леросом, не достиг цели. Поговаривают, что у Лероса имеется и другой компрометирующий материал на Ермака и членов его семьи, вот только рискнёт ли он обнародовать эти данные? Генпрокуратура недвусмысленно дала понять депутату, что за интриги ему придётся отвечать – и тот «раскололся», что действовал он в интересах НАБУ и коррупционера Сытника.

Таким образом, акценты расставлены. «Заказал» Ермака Сорос – с подачи своего представителя в Киеве Томаша Фиалы. Исполнил заказ глава НАБУ Сытник, а вытащил компромат на свет депутат Лерос – вот и вся цепочка. Теперь ход за Ермаком – проглотит ли он выпад «соросят», или решит отомстить? Тут следует понимать вот что: если ещё год назад НАБУ исполнял указания официального Вашингтона, то теперь у официального Вашингтона нет надобности пользоваться услугами НАБУ – как уже говорилось, за океаном нынче не до Украины. Сегодня НАБУ выполняет команды Сороса, а это значит, что вес созданной с подачи американцев структуры уже не такой, как раньше. К тому же недавнее признание Сытника коррупционером не добавило НАБУ очков.

Александр Артищенко