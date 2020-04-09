Скандалы: «Доктор сказал, что шрам смотрится сексуально»

09.04.2020, 12:54, Разное

Почему звезда Олимпиады в Сочи Юлия Липницкая ушла из спорта

На Олимпиаде в Сочи в фигурном катании было много ярких побед. Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали лучшей парой, Аделина Сотникова победила в одиночном катании. Но главной звездой и символом российских побед стала 15-летняя Юлия Липницкая. Совсем юная спортсменка принесла России максимальные 20 баллов в командных соревнованиях и помогла завоевать золото, став первой в истории страны олимпийской чемпионкой в женском катании. Но важно было даже не это. Тогда ещё никто не сходил с ума по четверным прыжкам, которыми сейчас удивляют весь мир ученицы Тутберидзе. Липницкая покорила всех своими уникальными вращениями, пластикой и невероятно трогательными выступлениями. Даже сам Стивен Спилберг, режиссёр того самого «Списка Шиндлера», под саундтрек из которого каталась Юля, не мог сдержать восторга. И он был далеко не одинок: по девочке в красном пальто сходили с ума буквально все.

Можно стать олимпийским чемпионом, но не оставить какого-то значимого наследия, кроме медалей и кубков. Липницкой удалось нечто большее: ту самую произвольную программу до сих пор регулярно включают в списки лучших за всю историю. Это уже не просто спорт, это искусство.

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Она встречалась с президентом, была на обложке журнала Time, про неё снимали фильмы, хотели называть её именем стадионы. А потом всё просто резко закончилось. Чтобы понять, насколько скоротечной была карьера Липницкой, вот два факта:

Елизавета Туктамышева начала взрослую карьеру на сезон раньше и продолжает её до сих пор.

Алина Загитова начала взрослую карьеру, выиграла Олимпиаду, финал Гран-при, чемпионаты Европы и мира и ушла на паузу уже после того, как Липницкая окончательно распрощалась со спортом.

Анорексия

Признание Липницкой в том, что она страдает анорексией, откровенно шокировало. Конечно, все представляли, что профессиональному спортсмену постоянно приходится бороться со своим телом, чтобы оставаться в форме, но в случае с Юлией всё оказалось гораздо сложнее. Она быстро набирала вес и тяжело его теряла. Приходилось пить далеко не самые полезные для организма добавки, чтобы хоть как-то держать форму. А потом отказ от еды превратился в идею фикс.

Уже после завершения карьеры она призналась, что несколько лет страдала анорексией. Назвала её болезнью XXI века и жалела только об одном, что не призналась раньше. Тогда стало понятно, что стремительное похудение Липницкой — это был далеко не приход в форму, а болезненная реакция организма.

Фигуристкам и нужно быть худыми: все помнят рассказы Алины Загитовой, которая на Олимпиаде в Пхёнчхане даже не пила воду, а просто полоскала рот, боясь набрать буквально пару сотен лишних граммов, потому что это повлияло бы на прыжковую технику. Но значительная доля даже маленького веса должна приходиться на мышцы, без этого в таком энергозатратном спорте просто не выжить.

Тренер

Сейчас у Этери Тутберидзе — целая россыпь талантливых учениц, которые могут устраивать чемпионат мира прямо на катке «Хрустальный». Но именно Юлия Липницкая стала первой, кто «выстрелил» и принёс теперь уже заслуженному тренеру славу. У Тутберидзе с Липницкой не было такой истории любви, как с Медведевой, но всё же они достаточно долго работали вместе — целых шесть лет. И главное — вместе выиграли Олимпиаду. А вот после уже окончательно рассорились и расстались.

Липницкой не нравилось, какие для неё подбирают программы, и она уезжала ставить их в США. Потом стала ходить к другому тренеру по физической подготовке. На турниры с ней ездил помощник Тутберидзе Сергей Дудаков. А потом она окончательно ушла из «Хрустального» и стала работать с олимпийским чемпионом 1994 года Алексеем Урмановым. Тутберидзе до сих пор уверена, что всё из-за мамы Липницкой: её настолько близко подпустили к спортивным делам дочери, что ничего хорошего из этого в итоге не вышло.

Давление

Стать олимпийской чемпионкой в 15 лет — это не только большое достижение, но и тяжелейший груз. Алина Загитова сумела с ним справиться, а вот Липницкой пришлось сложнее. Её таскали по светским тусовкам и доставали глупыми вопросами, взламывали телефон и атаковали повсюду. Юлия была к этому не готова: она ещё хотела продолжать кататься.

Хотя, по сути, это началось даже раньше: сразу после победы в командном турнире Липницкую стали настолько превозносить, что она, кажется, даже излишне поверила в себя. Как итог — лишь пятое место в соревнованиях одиночниц на фоне триумфа Аделины Сотниковой.

Всё дошло даже до того, что по ТВ-программам ходил мужчина, представлявшийся отцом фигуристки. Вся эта шумиха так давила на Юлию, что и без того сложный постолимпийский сезон получился просто кошмарным: ни одного чистого проката (даже на тренировке) и, как следствие, ни одной победы.

Конец

После короткой программы на Гран-при России 2016 года Липницкая шла третьей. Начало произвольной получилось отличным: фигуристка чисто выполнила все элементы и не допустила ни одного падения. А потом… у фигуристки свело ногу и она ничего не могла с этим сделать. На весь московский зал раздавалась музыка, но программа не продолжалась: Юля изо всех сил пыталась раскататься, зайти на прыжок, подъезжала к тренеру, потом — к судьям. Зрители плакали: это был конец.

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Липницкая всё же закончила ту программу. Наверняка она уже тогда понимала, что это последний прокат в её карьере, и уходить без борьбы ни в коем случае не хотела. Юля мужественно завершила выступление, поклонилась публике и ушла. Уже насовсем.

Сегодня Липницкая — тренер, комментатор, участница ледовых шоу. Но уже не действующая фигуристка. А ведь ей всего 21 год. Её звезда очень рано зажглась, но очень быстро погасла. Но сама Юля по этому поводу не особо переживает: она и не мечтала быть суперзвездой, а просто хотела оставить свой след. И у неё получилось. Девочку в красном пальто уже не забыть.

Дмитрий Садылко