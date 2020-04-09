Кремль оценил вероятность отмены приглашений на празднование 9 Мая

09.04.2020, 12:53, Новости дня

В Кремле нет конкретных данных о том, что кто-то из мировых лидеров отозвал свое согласие приехать на празднование юбилея Победы в Москве из-за сложной эпидемиологической обстановки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Собственно, приглашения были разосланы, сейчас пока никаких конкретных данных нет на этот счет. Мы не отзывали приглашения, разумеется, ситуация накладывает неизбежно отпечаток, мы с пониманием будем относиться к любым решениям зарубежных партнеров», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, отозвал ли кто-то из мировых лидеров свое согласие посетить парад в Москве из-за пандемии коронавируса.

Он добавил, что не располагает данными о том, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому якобы было направлено приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.

«Я не располагаю данными о том, что Зеленскому было отправлено приглашение», – сказал Песков.

По его словам, вопрос об отмене репетиций парада Победы на Красной площади из-за коронавируса нужно задавать Министерству обороны.

«Этот вопрос нужно задавать Министерству обороны. Я могу сказать, что совершенно другой режим изолированности в Министерстве обороны, и тем более в войсках совсем другой режим изоляции, что, конечно, позволяет в рамках этого периметра изоляции более свободные действия. Но опять же, это нужно к нашим коллегам военным обращаться за разъяснениями», – рассказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли с президентом необходимость отмены репетиций.

Напомним, в понедельник первая совместная воздушно-наземная тренировка парада Победы прошла в Алабино.