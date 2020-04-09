Екатерина Варнава обещает поддержать зрителей «антикоронавирусным» шоу на «Пятнице!»

09.04.2020, 12:53, Разное

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава представляет «антикоронавирусное» шоу на «Пятнице!», где выступит в роли одной из ведущих. «Бой с герлс» отвлечет зрителей от «свинцовой реальности».

Развлекательными конкурсами-поединками «мальчиков и девочек» будут руководить Александр Гудков и Екатерина Варнава. Звездные команды лишены поддержки зала, съёмки в условиях эпидемии проходили в пустых студиях. «Деятельная программа», как назвала её Варнава, предусматривает личное участие ведущих в проводимых испытаниях. Для неё «безумно интересно» быть не только «говорящей головой», но и наблюдать за тем, как артисты «выходят из зоны комфорта». Особенно в том случае, если многих знаешь давно.

Работу в дуэте с Александром Гудковым Екатерина Варнава считает очень почетной. Она высоко оценивает творческий потенциал своего давнего друга, определяя в основе его успеха «невероятно светлый креативный мозг». Кроме того, ему удалось привлечь к сотрудничеству потрясающую команду единомышленников — все это и позволяет создавать лучшие клипы для артистов и оригинальные шоу. Увлеченность интересным делом и саму артистку отвлекает от грустных мыслей, уменьшает чувство страха. Прежде всего, волнуется она за здоровье своей мамы, которая находится в возрастной группе риска. Телеведущая старается максимально ограничить свои контакты, но исключить вероятность риска она не в силах, поэтому и сдала уже тест на SARS-CoV-2.

Вместе с тем Варнава призывает людей сохранять способность здравомыслия в обстановке «аномального, панического безумства». Так она оценивает скупку продуктов и моющих средств, считая, что люди больше боятся не вируса, а кризиса, вместе с которым приходят голод и безработица. Нужно верить, считает артистка, что скоро наступят лучшие времена, а отвлечься от грустных мыслей поможет их смешное шоу.