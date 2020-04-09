Проценко заявил о провоцировании коронавирусом большей части случаев пневмонии

09.04.2020, 12:53, Новости дня

Наибольшее число случаев заболевания пневмонией сегодня вызвано новым коронавирусом, сообщил главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Вчера в формате ZOOM-конференции провели первое заседание клинического комитета и приняли решение отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии», – сообщил Проценко в своем Facebook.

«В настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом. Эта тенденция отчетливо заметна в последние несколько дней», – добавил врач.

«Ложноотрицательные результаты ПЦР-тестов диктуют необходимость основываться на оценке клинической картины в сочетании с данными КТ (компьютерной томографии), и при характерных изменениях – трактовать внебольничную пневмония как COVID», – сказал он.

Напомним, за последние сутки в РФ подтверждено 1 тыс. 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. Всего в РФ зарегистрирован 10 тыс. 131 случай коронавируса в 81 регионе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.