 

Проценко заявил о провоцировании коронавирусом большей части случаев пневмонии

09.04.2020, 12:53, Новости дня

Наибольшее число случаев заболевания пневмонией сегодня вызвано новым коронавирусом, сообщил главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Вчера в формате ZOOM-конференции провели первое заседание клинического комитета и приняли решение отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии», – сообщил Проценко в своем Facebook.

«В настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом. Эта тенденция отчетливо заметна в последние несколько дней», – добавил врач.

«Ложноотрицательные результаты ПЦР-тестов диктуют необходимость основываться на оценке клинической картины в сочетании с данными КТ (компьютерной томографии), и при характерных изменениях – трактовать внебольничную пневмония как COVID», – сказал он.

Напомним, за последние сутки в РФ подтверждено 1 тыс. 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. Всего в РФ зарегистрирован 10 тыс. 131 случай коронавируса в 81 регионе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Украина запустила в работу четыре спиртзавода из-за коронавируса

23.03 / “Власть” в Крыму не принимает эффективных мер против коронавируса – Чубаров

26.03 / «На шаг впереди»: ВОЗ расхвалила Россию за правильную борьбу с коронавирусом

27.02 / Иркутские полицейские электрошокером пытались разбудить пассажира такси. Он скончался, полицейских арестовали

26.03 / Зеленский о возвращении украинцев из-за границы: Мы оказались перед тяжелым выбором

02.04 / Guardian – эксперты назвали коронавирус смертельным вызовом для Европы

11.03 / Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 30

18.03 / Медики, работающие с коронавирусными больными, тоже должны быть изолированы. Иначе у нас будет как в Италии, а то и хуже – эпидемиолог Александрин

07.04 / Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала Пелла

18.02 / Германия, Россия и другие страны заплатят Украине за эвакуацию своих граждан из Ухани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска