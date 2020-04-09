 

В Кремле объяснили приоритеты в оказании помощи компаниям

09.04.2020, 12:53, Новости дня

Компании, которые увольняют сотрудников, не смогут претендовать на государственную помощь, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Какие-то компании уже увольняют людей. Соответственно, в первую очередь они уже не смогут претендовать на помощь. Какие-то компании продолжают выплачивать заработную плату, о которой шла речь с самого начала. И эти компании смогут в приоритетном порядке воспользоваться той помощью, которая была сформулирована», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

По его словам, при распределении помощи компаниям в любом случае придется расставлять приоритеты. Песков отметил, что кому-то надо будет оказывать помощь в первоочередном порядке, кому-то уже на следующем этапе. 

«Естественно, скажем так, определенная ответственность бизнеса и социальная ответственность бизнеса, который, несмотря на сложную ситуацию, продолжает выплачивать зарплату своим сотрудникам, в том числе используя механизмы поддержки, которые предлагаются со стороны правительства, конечно, этот бизнес и заслуживает приоритетного порядка», – отметил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в ходе совещания президента с российскими регионами говорилось, что нельзя загубить экономику. По словам Пескова, в настоящий момент главная практика по борьбе с коронавирусом в регионах – обеспечение безопасности здоровья людей. 

«Второе – не дать загубить экономику. И без лишних перегибов вернуть производство, экономическую жизнь в нормальное русло там, где это возможно с точки зрения ситуации в каждом отдельно взятом регионе. И так же потенциально поддерживать готовность к неблагоприятным сценариям развития эпидемиологической ситуации», – сказал Песков.

Также представитель Кремля уточнил, что Путин общался с вирусологами и только после этого заявил, что ближайшие две недели определят ситуацию с коронавирусом.

«Это прогнозные сценарии. Не забывайте, что накануне он общался с нашими вирусологами, с руководителями ведущих медицинских учреждений, которые так или иначе имеют отношение к этому. И в том числе, основываясь и на их прогнозных сценариях, вот, собственно, президент и определил вот этот период, в течение которого будет понятно, скажем так, прошли мы пик или не прошли», – рассказал Песков. 

Ранее Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и работу системообразующих предприятий страны. Также он объявил новые меры поддержки врачей, экономики и семей с детьми.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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