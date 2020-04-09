Премьера Италии Конте возмущают слухи об условиях РФ за помощь в борьбе с COVID-19

09.04.2020, 12:53, Разное

Джузеппе Конте отреагировал на слухи, что РФ якобы предложила помощь Италии в противостоянии с эпидемией коронавируса, поставив свои условия. По мнению итальянского премьера, Москва никогда бы не стала использовать сложившуюся ситуацию в качестве рычага давления.

Конте оскорбляют инсинуации на счет того, что Россия, помогая наиболее пострадавшей от COVID-19 Италии, преследует личные цели, информирует «ПолитЭксперт».

В конце марта Кремль направил в итальянские регионы, которые больше всего зацепила пандемия коронавируса, группу вирусологов и эпидемиологов, возглавляемую замначальника войск химзащиты Сергеем Кикотем. В страну прибыли 14 военных самолетов РФ с медицинским оборудованием и различными средствами защиты, доставлены 20 единиц спецтранспорта по аэрозольной дезинфекции и 15 лабораторий РХБЗ.