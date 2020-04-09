Автоновости: Lexus показал обновленное купе Lexus LC500

09.04.2020, 12:39, Новости дня

Японская компания Lexus представила купе LC500 четыре года назад, однако теперь премиальный бренд намерен выпустить улучшенную версию машины.

Вместе с тем автомобиль имеет привлекательный дизайн кузова, роскошный салон с кожаными сиденьями, а также крупные 20-дюймовые колесные диски. Кроме того, новинка получила мультимедийную систему с продвинутыми опциями, включая синхронизацию со смартфонами. Под капотом японского купе LC500 используется двигатель на 478 л.с.

Автомобиль приводится в движение 10-ступенчатой трансмиссией. Также покупатели смогут приобрести гибридную модификацию, которая имеет электрическую установку и 3,5-литровый бензиновый агрегат на 359 л.с. мощности.