 

Автоновости: Модель Toyota RAV4 пользуется популярностью в России

09.04.2020, 12:29, Новости дня

Японский автомобильный гигант Toyota в первом квартале 2020 года продал на местном рынке около 27,2 тысячи машин.

Вышеуказанный объем на 26,6% больше, чем за аналогичный промежуток 2019 года. Кроме того, большинство покупателей остановили свой выбор на модели кроссовера Toyota RAV4, который за март разошелся в количестве 5,2 тысячи экземпляров. Кроме того, указанный показатель на 103% больше, чем в прошлом году.

За первые три месяца общее количество продаж вышеуказанного кроссовера составляет 11,4 тысячи сделок. Кроссовер Toyota RAV4 доступен для россиян с двумя вариантами мотором на 2 и 2,5 литра с мощность до 199 л.с. Приобрести паркетник можно по цене от 1,9 миллиона рублей.



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