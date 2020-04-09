Автоновости: Volkswagen T-Roc получит заряженную гибридную версию GTE

09.04.2020, 12:48, Новости дня

Поступила информация, что популярный немецкий кроссовер Volkswagen T-Roc в скором времени сможет появиться в продаже в модификации GTE.

В свою очередь, автомобиль могут предложить на рынке только при тех обстоятельствах, когда потенциальные покупатели проявят интерес к транспортному средству. Кроме того, производитель сообщил, что примененная платформа MQB не составляет проблем для последующего поступления гибридной комплектации паркетника.

Кроме того, некоторые зарубежные издания предполагают, что гибридная установка будет состоять из 1,4-литрового двигателя и электрического мотора с суммарной мощностью 242 л.с. Ориентировочный запас хода на электрической тяге составит порядка 65 километров без подзарядки.