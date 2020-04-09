Воссоздан момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом

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09.04.2020, 12:48, Новости дня

Телеканал RT с помощью фотографий, сделанных советским военным корреспондентом Евгением Халдеем 2 мая 1945 года, воссоздал момент исторического снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

Снимки были сделаны на крыше полуразрушенного нацистского парламента. Серия фотографий впоследствии получила название «Знамя Победы над Рейхстагом».

  

Для реконструкции этого события были использованы все доступные фото, сделанные Халдеем на крыше взятого Красной армией здания, а также более 40 других снимков Рейхстага и окружающих домов, панорам и малых архитектурных форм, информирует RT.

7 апреля состоялась презентация проекта «Неизвестный знаменосец», который в VR-режиме рассказывает о водружении на Рейхстаг флагов и знамен Красной армии.



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