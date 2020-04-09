Врачи рассказали об опасности кондиционеров при распространении коронавируса

09.04.2020, 12:48, Новости дня

Кондиционеры повышают риск распространения и заражения новой коронавирусной инфекцией в непроветриваемых помещениях. Минздрав рекомендует отказаться от их использования в медицинских учреждениях, следует из временных методических рекомендаций министерства.

«В условиях эпидемии инфекционных заболеваний важно применять организационные меры, позволяющие не только снизить риск внутрибольничного распространения инфекции, но и существенно сократить потребность в респираторах. <…> В зонах высокого риска распространения инфекции, вызванной COVID-19, использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) должно быть исключено, поскольку они фактически повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции», – передает ТАСС сообщение Минздрава.

За последние сутки в РФ подтверждено 1 тыс. 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.