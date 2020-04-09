В Сербии указали на необходимость сохранения сильной РФ при Путине

09.04.2020, 12:48, Новости дня

Мир понял, насколько важно, чтобы РФ оставалась стабильной, а условием этого является сохранение власти президента Владимира Путина. В противном случае крупнейшее государство на планете может утонуть в хаосе, в который увлечет за собой многих, сообщил сербский политик Слободан Самарджия.

В своей статье Самарджия приводит мнение финского финансового аналитика, руководителя Александровского института при университете Хельсинки Маркку Кангаспуро, который заявил, что «Россия должна устоять», и условием для этого является сохранение власти президента Владимира Путина, передает «ИноСМИ».

«В противном случае крупнейшее государство на планете может утонуть в хаосе, в который, несомненно, увлекло бы за собой и значительную часть мира», – полагает Кангаспуро.

Самарджия отмечает, что «буквально за мгновение сохранение власти человека, которого в демократическом мире привыкли называть автократом, стало мировой «темой дня», и на это есть две причины: «Первая – решение Государственной думы, которое позволяет Владимиру Путину баллотироваться в президенты после 2024 года. Вторая причина связана с неожиданной эпидемией коронавируса, которая сотрясает нашу планету вот уже три месяца и подтверждает, что болезнь не отличает «демократию» от «автократии».

Сербский эксперт указывает, что «решение Госдумы предоставить главе государства возможность продлить свою работу вызвало на Западе лавину критики».

«Текущий шестилетний срок Путина у многих вызывал недовольство, но мир смирился с фактом, что по крайней мере до 2024 года Путина никто не заменит. Теперь же ситуация в корне меняется, и срок переносится на 2036 год», – пишет он.

По мнению политика, «опыт войны в Грузии, а также события в Чечне (окончание войны) и на Украине показали, что управлять Россией непросто и что демократические методы (…) отнюдь не гарантируют успешного функционирования большого государства, в котором проживают сотни народов», причем «ни в плане безопасности, ни в политическом или экономическом отношении».

«Также стало понятно, что сейчас нет политика, готового стать преемником Путина, – добавил он.

Самарджия пишет, что «сколько бы опросы ни свидетельствовали о снижении доверия граждан к президенту, в них не говорится, кто мог бы стать его наследником».

«Напротив, если бы сегодня были объявлены новые выборы, Путин, по той же статистике, снова одержал бы победу. Это понимают и на Западе, где готовы приспособиться к этому факту», – считает эксперт.

«И тут грянул коронавирус. РФ неожиданно оказала помощь Италии и США. Обстановка в ЕС накалилась, а Китай вышел на первый план. Голоса врачей и эпидемиологов звучат громче, чем политиков и генералов. Страны соревнуются за то, чьи меры для защиты от эпидемии лучше. Мир переключил свое внимание, и теперь на первых страницах газет и в новостях одна универсальная тема – как выжить? Самое важно, что мир понял: разные системы, как бы они ни назывались, могут устоять не только благодаря доброй воле, но и благодаря историческим корням и традициям, а любая помощь всегда пригодится. Также стало понятно, насколько неустойчиво политическое устройство, не опирающееся на общенациональный опыт», – подчеркивает сербский политик.

Он пишет также, что «вряд ли возможный распад РФ как федеративного государства кому-то принес бы пользу»: «Напротив, это, несомненно, дало бы импульс аналогичным процессам в других федеративных образованиях, или власть самодержца только выросла бы на порядок. Особенно уязвимым в таких условиях оказался бы ЕС, непосредственный сосед РФ и ее экономический партнер. Связи, существующие сегодня и налаженные во время правления Путина, оказались бы как минимум под вопросом».

Кроме того, в данный момент ЕС «ищет себя, пытается реорганизоваться, освободиться от влияния, навязанного ему США еще в 1957 году, когда было основано Европейское экономическое сообщество», а также «старается развернуться в сторону партнеров с других меридианов, которые предлагают более дешевые и качественные продукты, а также свои открытые рынки».

«Роль РФ в этом процессе по всем параметрам остается одной из ключевых», – подчеркнул Самарджия.

Напомним, Владимир Путин подписал указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». В указе говорится, что новая дата голосования будет определена отдельным указом президента.

Изменения, предусмотренные законом о поправке к Конституции, посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.

Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.