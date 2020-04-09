 

В Киеве уже шесть умерших от COVID-19 – Кличко

09.04.2020, 12:45, Новости дня

Число жертв коронавирусной инфекции в Киеве выросло до шести. Об этом 9 апреля сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, который транслировала на своем YouTube-канале Киевская горгосадминистрация.

“За прошедшие сутки еще один случай, к сожалению, летальный. В целом в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания на COVID-19”, – сказал мэр.

По его словам, среди новых больных, которых за сутки выявили 41, – полугодовая девочка и два медика.

Вылечились от COVID-19 12 жителей Киева.

На утро 9 апреля коронавирус в Украине подтвержден у 1892 человек, из которых 57 умерли, а 45 выздоровели. Минздрав не уточнял, сколько умерших в областях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 9 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн, из них почти 330 тыс. вылечились, а почти 89 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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