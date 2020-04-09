 

В Киево-Печерской лавре зарегистрировали 26 больных COVID-19 – Кличко

09.04.2020, 12:45, Новости дня

В Киево-Печерской лавре за сутки выявили 26 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом 9 апреля сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, который транслировала на своем YouTube-канале Киевская горгосадминистрация.

“Из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, 26 – в Киево-Печерской лавре. Сложно представить, какой может быть цепочка дальнейшей передачи инфекции. Вот почему я с волнением ожидаю Пасхи в этом году – чтобы после праздников ситуация резко не обострилась, чтобы у нас не было сотен новых больных”, – сказал он.

Кличко отметил, что неоднократно встречался с представителями всех конфессий и просил их “осознать свою ответственность за безопасность верующих”.

В марте настоятель Лавры митрополит Павел выступил против ее закрытия на карантин, заявив, что нужно молиться, и призвав всех “спешить в храм”.

4 апреля на сайте Киево-Печерской лавры уведомили, что “для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры провела тестирование на наличие заболевания”.

5 апреля бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза сообщил, что Павел болен коронавирусной инфекцией.

На утро 9 апреля коронавирус в Украине подтвержден у 1892 человек, из которых 57 умерли, а 45 выздоровели. Минздрав не уточнял, сколько умерших в областях. В Киеве от COVID-19 умерли шесть человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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