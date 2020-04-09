Си Цзиньпин призвал не допустить повторной вспышки эпидемии коронавируса. В Китае фиксируют завозные случаи заражения

09.04.2020, 12:45, Новости дня

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допустить повторной вспышки эпидемии коронавируса внутри страны, пишет агентство “Синьхуа”.

8 апреля он провел совещание постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии Китая.

Он сказал, что в Китае “растет нагрузка”, связанная с защитой от завозных случаев заражения коронавирусом. В связи с чем призвал “приложить неустанные усилия” для предотвращения подобных случаев и потребовал удвоить их в области социально-экономического развития.

Си Цзиньпин подчеркнул, что следует уделять “пристальное внимание” изменениям эпидемической ситуации в стране и за рубежом и призвал “к оперативному реагированию с большей целенаправленностью и эффективностью”.

Он отметил, что распространение коронавируса в планетарном масштабе продолжается, в связи с чем мировая экономика “сталкивается с увеличивающимися рисками понижательных тенденций”.

“В настоящее время значительно возрастают факторы нестабильности и неопределенности”, – цитирует агентство председателя КНР.

В последнее время Китай в основном сообщает о завезенных из-за рубежа случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки в стране было зафиксировано 63 новых случая заражения коронавирусом, из которых 61 – у прибывших из-за границы, сообщило агентство “Синьхуа” со ссылкой на данные Государственного комитета по делам здравоохранения КНР. Два локальных случая заражения произошли в провинции Гуандун.

6 апреля в Китае впервые с января не было ни одного смертельного случая от COVID-19, но 7–8 зафиксировали по две смерти. В целом число инфицированных коронавирусом в Китае возросло до 81 865, из которых 3335 скончались.

Чтобы предотвратить попадание в Китай носителей коронавируса, власти с 28 марта ввели временный запрет на въезд в страну иностранцев с действующими китайскими визами и видами на жительство.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. В январе в стране ввели строгие карантинные меры, 13 городов в провинции Хубэй были фактически заблокированы. В марте ограничения начали отменять. 8 апреля блокировку сняли с 11-миллионного города Ухань, откуда началось распространение коронавируса.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,48 млн, из них более 331 тыс. вылечились, а 88 630 умерли.

Китай сейчас занимает шестое место в мире по количеству зараженных и седьмое – по числу летальных случаев. Американская разведка считает, что Китай скрывает масштабы заражения коронавирусом.