 

В Кыргызстане проведут расследование по факту массового заражения коронавирусом врачей

09.04.2020, 12:43, Новости дня

В Кыргызстане проведут расследование по факту массового заражения коронавирусом врачей – в город Ош уже отбыла группа специалистов инфекционного контроля.

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПо данным Минздрава, среди заразившихся медработников – врачи, медсестры, инфекционисты, лаборанты, эпидемиологи, работники кухни и прачечной.

В Кыргызстане по данным на 9 апреля коронавирусом заразились 34 медработника: 21 – в Ошской области, 8 – в Джалал-Абадской, один – в Баткенской. В столице Кыргызстана Бишкеке коронавирусом заразились четверо врачей. Власти страны рассматривают вопрос о выплате компенсаций инфицированным медикам.

По состоянию на 9 апреля в больницах Кыргызстана находятся 246 пациентов, зараженных коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения. Отмечается, что 10 человек в тяжелом состоянии, пятеро – в реанимации.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане – ​280, больше всего инфицированных зарегистрировано в Джалал-Абадской области. Статистика по регионам выглядит следующим образом:

Бишкек – 36;
Ош – 36;
Ошская область – 98;
Баткенская область – 4;
Джалал-Абадская область – 86;
Чуйская область – 7;
Иссык-Кульская область – 3;
Нарынская область – 10;
Таласская область – нет инфицированных.

От коронавирусной инфекции в стране умерли четверо человек, выздоровели – 30.

 



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