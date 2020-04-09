Бывшего начальника карельской ИК-9 задержали за избиение заключенного

09.04.2020, 12:43, Новости дня

Бывший начальник ИК-9 в Карелии Иван Савельев задержан за избиение заключенного, пишет РИА Новости. О задержании Савельева сообщил его адвокат Михаил Шогин.

По словам адвоката, Савельеву вменяют статью о превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено после публикации в октябре 2019 года в СМИ видео, на котором Савельев избивает заключенного в колонии №9.

Издание “Столица на Онего” сообщило о задержании заместителя Савельева Ивана Ковалева, который также был запечатлен на видео с избиением заключенного. Его адвокат Михаил Ямчитский отказался давать СМИ какие-либо комментарии.

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