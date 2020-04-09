Лидером международной группировки неонацистов оказался 13-летний школьник

09.04.2020, 12:40, Новости дня

Власти Эстонии объявили о раскрытии международной группировки неонацистов. Ее руководителем оказался 13-летний школьник из небольшого городка. Подросток действовал в Интернете под ником "Командир".

Призывы вроде "Это нормально — устраивать геноцид против недолюдей" и "Жизни черных ничего не значат" они печатали на листовках и расклеивали едва ли не по всему миру. Как сообщает эстонская пресса, организация Feuerkrieg Division – "Дивизия огненной войны" или FKD – начала плести свою сеть в начале прошлого года.

"Полиция безопасности пресекла деятельность предположительного основателя и главы FKD — международной нацистской организации. Это эстонец. В то же время, FKD существует за счет активности ячеек, так что этот человек не может считаться единоличным лидером организации, который отвечал за все".

Молодые люди, старшим из которых, судя по всему, немного за 20, объединились вокруг идей национал-социализма, описанных в книге "Победа" известного американского неонациста Джеймса Мэйсона. Свержение законных правительств, оправдание убийств и анархия – любимые темы для обсуждения в Telegram-канале FKD. Молодые люди увлеченно обсуждали оружие и способы изготовления взрывных устройств. В интернете есть видеозапись, на которой, предположительно, члены FKD испытывают самодельные бомбы.

"Мы наблюдаем, что их доктрина уже сильно отходит от фашизма привычного, они уже не просто за белую расу, убивать евреев. Многие из этих организаций призывают в принципе убивать людей, которые им чем-то не нравятся", — говорит доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

Минувшей осенью британские власти сообщили: они арестовали 16-летнего участника группировки Feuerkrieg Division. Он продвигал идеи так называемого эзотерического гитлеризма, то есть обожествлял все, что связано с личностью фюрера. А незадолго до этого в Лас-Вегасе арестовали 23-летнего Конора Клаймо. Также участник FKD, он признался в подготовке взрыва в синагоге. Тремя годами ранее молодой человек рассказывал местному телевидению, как, вооруженный до зубов, он выходит патрулировать свой район: "Если на пути будет потенциальный решительный враг, у нас есть средства, чтобы с этим разобраться".

Основателя FKD даже не смогли арестовать, потому что молодому что юноше всего 13 лет. О нем известно, что он живет в небольшом городке и неплохо учится в школе. Группировка управлялась через Интернет. По словам эстонских правозащитников, это говорит о том, что полиция безопасности страны просто вычислила предполагаемого преступника, и о серьезной оперативной работе речь вряд ли идет.

"Во-первых, это международная организация, то есть в самой Эстонии нацизма нет. Во-вторых, в Эстонии нацизмом занимаются только 13-летние дети исключительно по причине своей несмышлености. И третье, что очень важно, выявлен главарь нацистской группировки, но судить его нельзя, ему 13. Политически это крайне выгодное для Эстонии расследование", — говорит эстонский правозащитник Сергей Середенко.

Об обнаружении 13-летнего неонациста стало известно с солидной задержкой – юношу вычислили еще в январе. Насколько это событие повлияло на праворадикальную организацию, пока неясно. Но даже после того, как полиция нашла основателя FKD, в Telegram-канале группировки появлялись новые сообщения.