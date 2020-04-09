 

Инспектор ДПС попал в аварию в Москве по вине кошки

09.04.2020, 12:40, Новости дня

Кошка стала причиной аварии с участием полицейского автомобиля на юго-западе Москвы. Ни животное, ни инспектор ДПС не пострадали, а вот автомобиль получил серьезные повреждения.

ДТП произошло утром 9 апреля на Ольховой улице, отметил источник ТАСС. Появление кошки на проезжей части стало неожиданностью для водителя служебного Ford Kuga: он успел выкрутить руль и уйти от столкновения с усатым, но вот удержать машину на дороге не получилось — она вылетела на газон, завалилась на бок и врезалась в дом.

Страж порядка самостоятельно покинул салон, травм он не получил. Кошка скрылась с места до начала разбирательства, очевидцы утверждают, что автомобиль ее не задел. Ford, судя по кадрам с места, серьезно поврежден.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Австралия назвала коронавирус более серьезной угрозой для экономики, чем природные пожары

13.03 / “Противоречит законодательству и национальным интересам”. Нардепы от “Слуги народа” обратились к Зеленскому по поводу консультативного совета по Донбассу

27.02 / Ситуация с коронавирусом в мире накаляется

26.02 / “Мне все равно”: саратовские подростки планировали убить не менее 40 человек

28.02 / Берлин пожаловался на сопротивление гендерному равенству в мире

04.02 / Второй самолет вылетел за россиянами в Ухань, первый уже приземлился

12.03 / Баскетбольные Евролигу и Еврокубок приостановили из-за коронавируса

20.02 / В Новосибирске таможенники нашли кокаин на 30 млн рублей в посылке из Бельгии

27.03 / Посол США призвал россиян и американцев вместе побороть коронавирус

21.02 / Задержан президент Федерации хоккея Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска