Инспектор ДПС попал в аварию в Москве по вине кошки

09.04.2020, 12:40, Новости дня

Кошка стала причиной аварии с участием полицейского автомобиля на юго-западе Москвы. Ни животное, ни инспектор ДПС не пострадали, а вот автомобиль получил серьезные повреждения.

ДТП произошло утром 9 апреля на Ольховой улице, отметил источник ТАСС. Появление кошки на проезжей части стало неожиданностью для водителя служебного Ford Kuga: он успел выкрутить руль и уйти от столкновения с усатым, но вот удержать машину на дороге не получилось — она вылетела на газон, завалилась на бок и врезалась в дом.

Страж порядка самостоятельно покинул салон, травм он не получил. Кошка скрылась с места до начала разбирательства, очевидцы утверждают, что автомобиль ее не задел. Ford, судя по кадрам с места, серьезно поврежден.