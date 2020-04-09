 

Минздрав разрешил больным легкой формой коронавируса лечиться дома

09.04.2020, 12:40, Новости дня

Минздрав рекомендовал врачам оставлять дома пациентов с симптомами ОРВИ и контактами с носителями коронавируса, если их состояние позволяет.

В документе отмечается, что в дальнейшем врач может отслеживать течение болезни в режиме видеосвязи.

Решение оставить пациента с легкой формой COVID-19 дома принимается после проведения пульсоксиметрии и обследования: если сатурация крови кислородом более 93%, температура тела не превышает 38 градусов, а частота дыхательных движений 22 и менее. В противном случае его отправляют в стационар на полное обследование. При этом в любом случае делается два анализа на коронавирус.

В рекомендациях Минздрава говорится, что если у пациента нет симптомов ОРВИ, он не контактировал с зарегистрированными заболевшими и не ездил за рубеж в течение 14 суток, то анализ на коронавирусную инфекцию не делается.

В случае наличия эпиданамнеза, пациенту назначают два последовательных анализа на коронавирус с интервалом в 24 часа и оставляют дома. Медики будут контролировать его состояние по телефону.



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