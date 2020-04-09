 

Мнение: Стадии принятия

09.04.2020, 12:30, Разное

Россия готова сократить добычу нефти примерно на 1,6 млн баррелей. Для сохранения лица продолжается рассказ о том, что это сокращение должно быть обусловлено взаимным сокращением добычи другими странами, в том числе и США, но похоже, что политическое решение уже принято. Шансов "бодаться" дальше уже просто нет. Месяц-полтора, и сокращение все равно нужно будет проводить уже явочным порядком – некуда девать избыточные объемы. За три недели кремлевское руководство ударно прошло все стадии принятия, начав, как обычно, с полного отрицания проблемы.

Уровень планирования Кремля просто поражает. Даже не стратегического (какая там стратегия), а обычного, текущего. Гордо хлопнуть дверью, чтобы не сокращать полмиллиона баррелей при цене в 60 долларов, чтобы согласиться на сокращение в 1,6 при цене в 30 – это просто какой-то кретинизм. Если понимать, что решения такого уровня принимает лично президент, то степень его адекватности вызывает вопросы. Хотя, конечно, если ему начинают чудиться печенеги с хазарами, то и вопросы излишни.

Кстати, как раз измененное состояние психики людей, принимающих решения в России, не дают никакой возможности сколь-либо рационально оценивать возможности и вероятности. В любой момент им в голову может прийти что-то, что сломает любые логические построения. Мантра "наверху виднее, у них доступ к информации" уже не работает. Доступ еще не означает способность адекватно ее оценивать.В таких случаях врачи предупреждают посетителей: не волновать и не грузить проблемами, чтобы пациент окончательно не отъехал. А пациент в таком состоянии умудряется еще и руководить страной. Или, точнее, имитировать это руководство, прячась от проблем в схроне, как какой-то "лесной брат" от НКВД.

Источник: Эль Мюрид



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