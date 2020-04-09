 

Рэперша Чинна Роджерс умерла из-за передозировки наркотиков

09.04.2020, 12:30, Новости дня

Американская рэп-исполнительница Чинна Роджерс скончалась в возрасте 25 лет, передают СМИ.

Причина смерти знаменитости, предположительно, стала передозировка наркотиков. Известно, что девушка боролась с наркотической зависимостью, информирует The Sun. 

Роджерс в 14 лет подписала контракт с известным модельным агентством Ford Models. Через год она познакомилась с продюсером Стивеном Родригесом, основателем хип-хоп-группы A$AP Mob, который поддержал ее стремление заняться музыкой.

Родригес, известный как A$AP Yams, умер в 2015 году от передозировки наркотиков.

Дебютный альбом Роджерс, Ninety, вышел в 2016 году. Ее последней, четвертой пластинкой стал релиз под названием in case i die first (В случае, если я умру первой), который увидел свет в конце 2019 года.



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