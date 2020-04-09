 

Названы ухудшающие автомобиль стили вождения

09.04.2020, 12:30, Разное

Определенные стили вождения могут навредить автомобилю, о чем должны знать водители-лихачи. Специалисты назвали также рекомендации, как можно предотвратить опасные последствия крайне скоростной езды.
Как передает iReactor, опасным может оказаться как очень спокойный, так и агрессивный стили вождения. Во второй ситуации в машине оперативнее изнашиваются тормозные колодки и портятся иные узлы. Часто в потоке автолюбитель по привычке начинает быстро стартовать, но потом тормозит перед остальными транспортными средствами или светофором. В результате таких действий расходники системы тормозов чаще снашиваются. Резкий и частый расход газа плохо сказывается не только на одних колодках. Коробка передач, покрышки и руль также не приемлют регулярной агрессивной езды и постоянно ломаются, как правило.

Перемещение на пониженных оборотах вредит мотору. В случае удержания тахометра на условной отметке 2000 спустя время в автомобилях формируется нагар. Незначительный спринт на 5000 оборотов помогает сжечь его, благодаря чему машина функционирует ровнее.



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