ОП разработала рекомендации по распознаванию фейков о коронавирусе

09.04.2020, 12:28, Новости дня

Общественная палата РФ и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) разработали рекомендации, как отличить фейковые сообщения о коронавирусе в Сети и правильно потреблять новости.

Разработкой рекомендаций занималась рабочая группа ОП РФ по защите прав пользователей интернета совместно с экспертами ФЗНЦ.

«Распространяют фейки о коронавирусе у нас четыре группы. Первая – это профессиональные провокаторы из-за рубежа. Их задача понятна – дестабилизация социальной обстановки. Вторая группа – это местная «пятая колонна», которая живет по принципу «чем хуже у нас, тем лучше для них». Третья – это блогеры, в том числе юные, которым рассказывают, что вот сейчас они что-нибудь остренькое сделают и прославятся. И четвертая группа – это люди, которых используют «втемную», это мамы, бабушки, которые состоят в чатах подъездов, родителей. Это самая массовая группа», – рассказал РИА «Новости» президент ФЗНЦ, глава комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.

Эксперты ФЗНЦ и рабочей группы выделяют ряд признаков, указывающих на недостоверную информацию, целью которой является вселение страха и паники.

«Как правило, сообщение анонимное и очень эмоциональное. При этом не содержит ни одного факта, который можно было бы перепроверить. Распространяются сведения об угрозе жизни и здоровью неограниченного числа людей и о наличии жертв, как правило, многочисленных», – говорится в перечне признаков фейковых новостей.

Кроме того, как отмечено в презентации авторов рекомендаций, имеется указание на то, что власти якобы скрывают информацию во избежание паники или народных волнений. Утверждается, что будто бы именно поэтому в СМИ об этом нет ни слова. Отдельно подчеркивается, что значимая для общества информация об «истинных» масштабах реально произошедшего бедствия скрывается. Источником указывается далекий родственник, знакомый или «свой человек в правоохранительных органах».

«Просьба к максимальному распространению информации. Сообщение распространяется в социальных сетях и через мессенджеры. Часто, если погуглить, можно обнаружить точно такой же слух, распространявшийся в другом регионе или стране несколько лет назад», – указано в перечне.

Вообще фейковые новости, как рассказала доктор психологических наук, заведующая кафедрой социальной психологии Московского института психоанализа Галина Солдатова, воспринимают только 10% аудитории. Однако для эффекта хватает и этого, тем более что в кризисной ситуации число распространителей ложной информации увеличивается в два-три раза.

«Нужно развивать в себе критичность. Очень часто мы попадаемся на то, что репостят люди, которым мы доверяем. Надо проверять источник информации: кто автор текста, профессионал ли он, есть ли у него авторитет. Сообщение по принципу «британские ученые установили…» вообще должны вызывать скепсис. Хорошо сработает и правило, которым пользуются журналисты: проверять информацию в трех независимых друг от друга источниках», – сказала Солдатова.

Однако, как утверждает Малькевич, общие слова о том, что нужно изучать и перепроверять информацию, на людей уже не действуют. «Но это психология. Люди склонны верить в плохое. Они склонны вестись на это, к сожалению», – объясняет феномен член ОП РФ.

Впрочем, полная самоизоляция от информационного поля – вряд ли разумный выход из ситуации. Так, эксперты ФЗНЦ подготовили рекомендации о том, как читать новости и получать при этом минимальное количество фейков.

«Подпишитесь на ленты разных СМИ и сверяйте информацию. Эмоциональные СМС в «родительском чате» поставьте на последнее место в списке достоверных. Не рассылайте сообщения, не убедившись в их достоверности, не плодите фейки», – говорится в рекомендациях фонда.

Солдатова советует обращать внимание на ошибки в тексте, странные выражения и словосочетания, плохой перевод с иностранного языка. Эксперты ФЗНЦ и ОП РФ также рекомендуют подписаться на официальные каналы министерств и ведомств, а также ресурсы, посвященные угрозе коронавируса в России. Следует, помимо прочего, отслеживать опровержения, поскольку власти достаточно оперативно реагируют на информационные вбросы.

«Отдельно хочется высказать пожелания к традиционным большим СМИ, которые в погоне за яркими заголовками тоже повышают градус тревожности, сообщают, что за день прибавилось 1000 заболевших. А вы скажите, что 800 из них в легкой форме и сидят дома, и только 10 «тяжелых». СМИ смакуют, что вот, наконец, в нашем регионе первый умерший. Это же тоже очень больно бьет по людям. А потом выясняется, что человеку 70 лет и куча хронических заболеваний. Приводит это к тому, что в ряде регионов начинается интернет-травля тех, кто вышел на улицу, публичные доносы, жители пишут губернаторам в соцсетях с просьбой изъять детей у тех, кто гуляет», – рассказал Малькевич.

Ранее Генпрокуратура России выявила шесть новых фейков о коронавирусе в СМИ и соцсетях и направила запрос в Роскомнадзор с требованием заблокировать их.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.