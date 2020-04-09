Мастерская управления «Сенеж» займется образованием россиян на самоизоляции

09.04.2020, 12:28, Новости дня

Мастерская управления «Сенеж» запускает образовательную программу в помощь всем, кто оказался на самоизоляции из-за коронавируса.

С 13 апреля мастерская запускает цикл экспертных видеоконференций и вебинаров под названием «Полный вперед!». Программа предназначена для тех, кто находится на самоизоляции, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы запускаем проект в помощь всем, кто вынужденно оказался дома и не знает, как грамотно и с пользой для себя перейти на новый ритм жизни. Наша задача – с помощью образовательно-информационных продуктов «Сенежа» помочь получить дополнительную информацию о ситуации, поддержать работников и работодателей, совместными усилиями найти возможности для развития в условиях новой реальности. Присоединиться к образовательному проекту может любой желающий», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Программа поможет получить подробную информацию о вирусе и режиме карантина, волонтерстве, культурных ресурсах, новых идеях для бизнеса. Психологи подскажут, как быть более эмоционально устойчивым к стрессу.

Кроме того, эксперты поделятся, как эффективно работать на «удаленке», управлять организацией и обеспечивать ее продуктивность, как регулируются трудовые отношения при дистанционной работе, как может выглядеть виртуальный офис компании, и какие информационно-коммуникационные технологии можно для этого использовать, как оформлять отчетность в условиях дистанционной работы.

Одновременно с тем каждому работнику помогут сориентироваться в кадровых и трудовых вопросах удаленной работы. Специалисты поделятся опытом организации работы дома и подскажут, как можно воспользоваться виртуальными проектами платформы «Россия – страна возможностей» для развития собственной карьеры.

«Мы создаем необычную программу. Сейчас на рынке много «информационного шума», а слово «вебинар» многим набило оскомину. Но, как бы то ни было, интернет остается основным источником информации для нас. Задача «Сенежа» сегодня делать продукт легкий, а главное – по-настоящему полезный и позитивный», – отметила проректор Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Проект будет реализован в формате видеороликов до 30 минут каждый. Записи вебинаров будут постоянно доступны на портале «Россия – страна возможностей» всем авторизованным пользователям.

Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» с целью формирования генерации компетентных государственных служащих.