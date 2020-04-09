В Минздраве обобщили симптомы коронавируса

09.04.2020, 12:28, Новости дня

При коронавирусе повышение температуры проявляется в более чем 90% случаев, а кашель возникает в 80% случаев, говорится в новых временных методических рекомендациях Минздрава России.

«Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90%); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев; одышка (55%); утомляемость (44%); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20%)», – передает РИА «Новости» рекомендации Минздрава.

В ведомстве сообщили также, что могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.

Обследование на COVID-19 рекомендуется проводить всем с признаками острой респираторной инфекции по назначению медработника, говорится в рекомендациях Минздрава.

Напомним, за последние сутки в РФ подтверждено 1 тыс. 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. Всего в РФ зарегистрирован 10 тыс. 131 случай коронавируса в 81 регионе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.