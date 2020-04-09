Названы 10 лучших региональных инициатив по борьбе с коронавирусом

09.04.2020, 12:16, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый рейтинг глав российских регионов по успешности борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

Так, на первом месте рейтинга находится губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Во вверенном ему регионе выявлено 32 случая положительных тестов на коронавирус.

«В регионе объявлены расширенные меры поддержки для предприятий отдельных сфер, которые сильнее остальных могут пострадать из-за кризиса: общественное питание, культура, спорт, организация досуга и развлечений, розничная торговля (кроме продуктовых и аптек и др. Предусмотрены льготы по налогу на имущество: освобождение 100 кв. м торговоофисной недвижимости от налога (рекомендовано муниципалитетам), уменьшение арендодателям налога на имущество организаций на сумму снижения платы за аренду (до 50% – максимум). Введены льготы по налогам на доход: снижение стоимости патента для предпринимателей до 1 рубля в год, снижение ставки по системе упрощенного налогообложения (доходы – с 6% до 1%; доходы минус расходы с 15% до 5%). Перенос уплаты авансовых платежей за 1 и 2 квартал 2020 года налога на имущество организаций и транспортного налога до 1 ноября. Кроме того, подрядчики по госконтрактам смогут рассчитывать на аванс в размере 30% от размера закупок в 2020 году и по работам в 2021 году», – отмечают аналитики.

Сообщается, что после обращения президента Владимира Путина Махонин пообещал помочь людям, чья зарплата значительно сократилась из-за угрозы коронавируса. На выплату в размере 15 тыс. рублей могут претендовать около 10 тыс. жителей края.

На втором месте рейтинга – глава Мурманской области Андрей Чибис, в его регионе выявлено 43 вирус-положительных пациентов. Отмечается, что губернатор пообещал пособие по безработице в размере 27,8 тыс. рублей тем, кто во время нерабочего апреля останутся без работы. Эта сумма превышает размер выплат, которые будут получать жители Москвы и Московской области.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков находится на третьем месте в рейтинге, в его регионе зафиксировано два положительных результата теста на коронавирус.

«Минэкономразвития республики, Корпорация развития и предпринимательское сообщество региона создали интернет-магазин местных товаров «Сделано в Карелии», который должен поддержать представителей малого и среднего бизнеса, терпящих убытки в связи с закрытием из-за коронавируса. Авторы проекта заявили, что уже на следующей неделе все заинтересованные бизнесмены смогут добавлять товары в каталог», – отмечают аналитики.

На четвертом месте – глава Бурятии Алексей Цыденов. В республике выявили 50 положительных результатов теста на коронавирус. К достижениям губернатора отнесли новые возможности для диагностики.

«В Улан-Удэ открыты три лаборатории по тестированию на коронавирус, власти обещают открыть еще одну дополнительную лабораторию. Лаборатории открыты в республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, инфекционной больнице и республиканском центре профилактики и борьбы со СПИД. «В целом по пяти лабораториям мы выходим на объем до 2000 тестов в сутки плюсом к тем исследованиям, которые проводит Роспотребнадзор», – сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на пятом месте в рейтинге. В регионе выявлено 27 вирус-положительных пациентов. Отмечено, что в области организована удаленная работа губернатора и правительства.

«Все заседания и совещания глава региона проводит только в режиме видеоконференцсвязи. Члены правительства и руководители отраслевых Департаментов принимают в них участие, не выходя из рабочих кабинетов. Новая мера не только соответствует практикам Федерального центра, но также демонстрирует жителям региона готовность власти субъекта также соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, практики, наработанные в этот период, могут в последствии значительно повысить работу с муниципалитетами», – отмечают авторы рейтинга.

Глава Татарстана Рустам Минниханов занял шестое место в рейтинге. В республике 41 положительный результат тестирования на коронавирус. Аналитики отмечают внедренные в регионе цифровые инструменты контроля за соблюдением режима самоизоляции, в которой зарегистрировались более 10 тыс. человек.

«Она (система контроля – прим. ВЗГЛЯД) позволяет отслеживать причины, по которым гражданам приходится нарушать режим самоизоляции, а также контролировать общее число жителей региона, которые вынуждены выходить на улицу. Система смс-пропусков является альтернативой московской системе QR-кодов, и ее проще реализовать в других регионах с небольшими бюджетами», – говорится в сообщении.

На седьмом месте в рейтинге – глава Архангельской области Александр Цыбульский. В регионе выявлено 14 вирус-положительных результатов тестирования. Аналитики отмечают инициативы губернатора, направленные на поддержку медиков.

«Глава региона установил дополнительные выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. 44 млн рублей на эти цели выделил федеральный бюджет, еще 49 – региональный. Дополнительные 7,2 млн рублей из областного бюджета направлены на выплаты для сотрудников лабораторий, водителей, уборщиц стационаров, задействованных в оказании помощи. Таким образом, врачи получат не только федеральную финансовую помощь, но и региональную поддержку», – говорится в докладе.

На восьмом месте – глава Кемеровской области Сергей Цивилев. В регионе выявлено семь положительных результатов тестирования на коронавирус. К достижениям губернатора отнести переоборудование техники.

«Производитель специальной дорожной и коммунальной техники ОАО «КОРМЗ» начал устанавливать на дорожные машины ДМК-70 оборудование для обработки дорог и улиц дезинфицирующими жидкостями. Это значительно повысит качество и скорость обработки улиц. Учитывая низкое число зараженных в Кемеровской области, обработка территорий приобретает особую значимость в целях недопущения распространения инфекции», – говорится в сообщении.

На девятом месте в списке – глава Астраханской области Игорь Бабушкин. В регионе зафиксировано пять вирус-положительных результатов тестов. Аналитики отмечают инициативы губернатора, направленные на борьбу с безработицей и помощь аграриям.

«Ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, привели к тому, что астраханским аграриям в нынешнем сезоне не хватает более 6 тыс. человек для работы. В связи с этим жителей города Астрахани, а также Ахтубинска и Знаменска, имеющим возможность и желание, приглашают помочь с урожаем и другими полевыми работами. При этом гарантируются хороший заработок и достойные условия: доставка к месту работы и обратно, предоставление жилья и питания. Инициатива позволит не только спасти сельскохозяйственный сезон», – говорится в докладе.

На десятом месте – глава Алтайского края Виктор Томенко. В регионе выявлено 18 положительных результатов тестирования на коронавирус. Отмечены инициативы губернатора в сфере образования.

«В Алтайском крае запустили социальную сеть «Образование22» – электронную площадку для общения учителей, учеников и родителей. В социальной сети есть новостная лента, возможность общаться с другими участниками, задавать вопросы. Проект особенно важен на фоне карантинных мероприятий, перехода на удаленное обучение и большую погруженность родителей в образовательный процесс детей», – сказано в сообщении.

В заключение аналитики отмечают, что спектр ответственности глав регионов расширяется. «Согласно выступлению президента, значимым является не только недопущение распространение коронавирусной инфекции в регионах, но и поддержка малого и среднего бизнеса, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией», – подчеркивают авторы доклада.

Напомним, за последние сутки в РФ подтверждено 1 тыс. 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. Всего в РФ зарегистрирован 10 тыс. 131 случай коронавируса в 81 регионе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.