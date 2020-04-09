Пациентам с коронавирусом в Москве впервые перелили плазму крови вылечившихся

09.04.2020, 12:16, Новости дня

В Институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения и городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания заразившимся коронавирусом плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США.

«Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса», – приводит ее слова ТАСС.

Ракова сообщила, что к четвергу в Москве 11 выздоровевших пациентов стали донорами плазмы крови. «Переливание получили семь пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках», – рассказала вице-мэр.

По словам главного внештатного специалиста-трансфузиолога Департамента здравоохранения Москвы Андрея Буланова, хорошо известно, что организм человека, перенесшего инфекционное заболевание, вырабатывает антитела, что и позволяет ему победить инфекцию, но нередко этот процесс в случае конкретного возбудителя имеет свои особенности, вмешательство в него требует осторожности.

«Важно оценить, кто из пациентов, справившихся с коронавирусом, будет оптимальным донором. Самое главное установить, на каком этапе болезни, в какой дозе и в каком сочетании с другими средства реконвалесцентая плазма даст наибольший эффект», – сказал Буланов.

Напомним, за последние сутки в РФ подтверждено 1 тыс. 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. Всего в РФ зарегистрирован 10 тыс. 131 случай коронавируса в 81 регионе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.