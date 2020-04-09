Замначальника отделения полиции Орехово- Зуево задержали за взятку

09.04.2020, 12:16, Новости дня

Замглавы МУ МВД «Орехово-Зуевское» задержали за взятку от предпринимателя в 100 тыс. рублей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Задержан замначальника МУ МВД «Орехово-Зуевское» за получение от местного предпринимателя незаконного денежного вознаграждения в размере 100 тыс. рублей за непроведение проверки его предприятия», – отметила Петрова, передает ТАСС.

По ее словам, назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудника уволят по отрицательным мотивам и накажут в соответствии с законом. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственных руководителей.

В марте в Краснодарском крае задержали четверых полицейских, которые, по версии следствия, входят в преступное сообщество, занимавшееся побором с проезжающих по трассе автомашин.