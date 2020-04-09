 

В Абидосе археологи открыли прежде неизвестную часть храма Рамзеса II

09.04.2020, 12:09, Разное

Археологи из США и Египта смогли найти в Абидосе прежде неизвестные складские помещения храма Рамзеса II и ритуальные дары, которые заложили в его фундамент перед строительством. Такой информацией поделились представители Министерства по делам древностей арабской страны.
В ведомстве рассказали, что им удалось обнаружить таблицы с тронным именем Размеса II, продукты питания, уменьшенные в размерах копии строительных инструментов из меди, посуду из глины с иероглифами, а также точильные камни овальной формы из кварцита. Международной группе специалистов также посчастливилось выявить фрагменты стен и фундамент нескольких складов, входивших в общий комплекс храма фараона. Как предполагается, внутри них древние египтяне хранили зерно и всевозможные подношения. Все эти открытия заметно меняют прежние мнения экспертов о том, как выглядел религиозный центр в Абидосе в Новом царстве, на которую пришелся пик мощи страны.

Храм Рамзеса II является одним из наиболее известных ритуальных комплексов в Древнем Египте в период Нового царства.
Он был посвящен самому фараону и его отцу Сети I, а также некоторым богам, включая Гора и Осириса. Стены здания покрываются многочисленными барельефами, а на одной из них можно ознакомиться с литературным произведением о победе египетских войск над хеттами в сражении при Кадеше.



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