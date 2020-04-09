Список лекарств для лечения коронавируса у взрослых расширили

09.04.2020, 12:08, Новости дня

Минздрав расширил с шести до девяти список возможных к назначению лекарственных средств для лечения заболевания у взрослых, следует из документа, опубликованного на сайте министерства.

Согласно данным рекомендаций, при лечении коронавирусной инфекции возможно применение препаратов: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, тоцилизумаб, надропарин кальция, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, передает ТАСС.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии на основе «Даларгина». Теперь стартуют клинические исследования препарата.