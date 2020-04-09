Медведь загнал россиянина на дерево и съел его запасы

09.04.2020, 12:06, Разное

Проснувшийся после зимней спячки медведь вынудил российского туриста забраться на дерево. Инцидент произошел неподалеку от Кругобайкальской железной дороги, сообщает РИА ФАН.

Почуяв запах еды, хозяин леса ночью подобрался к палатке, решив полакомиться оставленной рядом пищей. Путник безуспешно пытался отогнать зверя с помощью петард. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили мужчину сидящим на дереве. Ему помогли собраться и отвезли в поселок Никола.