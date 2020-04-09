Коронавирус установил рекорд по заражениям в Москве

09.04.2020, 12:06, Разное

В Москве за минувшие сутки было зафиксировано рекордное количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за день ей заразились 857 человек, сообщает Национальная служба новостей.

Как сообщили в российском оперативном штабе по коронавирусу, прирост заболевших почти в полтора раза превысил показатели прошлой недели. 2 апреля были обнаружены всего 595 новых случаев заражения. Власти города отмечают, что половине заболевших нет и 45 лет.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Апр 2020 в 2:18 PDT