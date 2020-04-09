Ученые из Японии выявили особую способность котов понимать речь человека

09.04.2020, 11:53, Разное

Зоологам удалось обнаружить присутствующие у домашних котов особенные способности понимания человеческой речи. Исследование на эту тему проводили эксперты из Японии Казутака Шинозука и Ацуко Сайто.

Ученые задействовали в эксперименте 78 кошек, проживавших у одного хозяина, и тех, кто обитал в кото-кафе. Своей задачей специалисты ставили намерение понять, способны ли питомцы отличить свою кличку от схожих на нее слов. В процессе исследования постоянно ухаживавший за котами человек обязывался произносить имя животного и созвучные с ним слова. В следующем раунде эксперимента это проделывали уже незнакомые кошке люди. В результате выяснилось, что половина хвостатых респондентов не обратили внимание на созвучные кличке слова, а реакция на имя у каждого зверька являлась разной. Например, определенные из них приближались к человеку, поворачивались к нему или шевелили ушами, что зависело от проявления заинтересованности.

Ученые из Японии пришли к выводу, что коты способны отличать речь людей, так как распознают правильно свою кличку среди похожих по звучанию высказываний. Это стало возможным благодаря развитому слуху. Кошки в среднем могут запомнить до нескольких десятков слов, произносимые человеком. Интонация тоже немаловажна, благодаря ей животные лучше начинают разбираться в настроении хозяина.

До этого экспертам удалось определить, что посредством мяукания коты пытаются выходить на связь с людьми. Питомцы анализируют реакцию человека на эти звуки, делая соответственные выводы на основе полученной информации. Далее они применяют полученные навыки на практике. Выяснили ученые, отчего самцы более разговорчивые. У них более развито полушарие мозга, отвечающее за образное мышление.