 

Грузинские моряки спасли россиян в Средиземном море

09.04.2020, 11:53, Новости дня

Грузинские моряки спасли в Средиземном море экипаж из 12 человек загоревшегося судна BELLATRIX, в который в том числе входили и россияне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Экипаж сухогруза ARIFE под флагом Панамы, на котором плавают шесть грузинских моряков, доставил на борт своего судна всех членов экипажа горевшего корабля, сообщил Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу» капитан третьего ранга Георгий Тушмалишвили.

Всем спасенным оказана соответствующая медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает, они доставлены в один из итальянских портов.

Среди спасенных – граждане России, Украины, Азербайджана, Турции и Индии.



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