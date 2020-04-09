В Москве задержали подозреваемого в поджоге четырех машин

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09.04.2020, 11:53, Новости дня

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в поджоге нескольких автомобилей на северо-востоке города, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию поступило сообщение о поджоге автомобиля «Мини-Купер» на Проспекте Мира, правоохранители, прибывшие на место, установили, что сгорели четыре машины, передает ТАСС.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый [в поджоге] был задержан. Им оказался 36-летний ранее судимый житель столицы. Установлено, что злоумышленник повредил один автомобиль из хулиганских побуждений, после чего пламя перекинулось на соседние машины. Материальный ущерб составил более 3 млн рублей», – уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», подозреваемого поместили под домашний арест.

В декабре в Санкт-Петербурге злоумышленник поджег автомобиль Mercedes-Benz-AMG владельца двух гостиниц



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