 

Игорь Николаев рассказал о самочувствии после лечения от пневмонии в Коммунарке

09.04.2020, 11:53, Разное

Популярный отечественный композитор Игорь Николаев возвратился домой после лечения в Коммунарке от коронавируса. Соответственную новость он обнародовал в личном Instagram-аккаунте, рассказав о своем самочувствии.
Первые сведения о том, что Игорь Николаев заболел опасной пневмонией, появились в марте. Тогда композитор и певец посетил празднование дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы. Среди других гостей на мероприятии был замечен Лев Лещенко, у которого подозревали наличие коронавируса. Через определенное время стало известно, что тест на инфекцию у Николаева оказался отрицательным, и медики выявили у него стандартную пневмонию.

В утреннее время композитор пояснил собственным подписчикам, что его выписали из больницы в Коммунарке, и он может вернуться домой к родным. На своей странице в социальной сети Instagram популярный исполнитель и автор песен обнародовал снимок из клиники, подписав его следующими слова: «Пневмония отпустила, я дома». Всем тем людям, которые находятся в схожем положении, он пожелал постепенно возвращаться в привычную жизнь, высказал слова благодарности работникам клиники в Коммунарке, пожелав им здоровья и крепких сил.



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