ГП потребовала заблокировать призывающую игнорировать режим самоизоляции группу в соцсетях

09.04.2020, 11:48, Новости дня

Генпрокуратура требует заблокировать сообщество и комментарии во «ВКонтакте», призывающие игнорировать введенный из распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В социальной сети «ВКонтакте» выявлено сообщество «Нет самоизоляции», в котором размещаются сведения о необходимости игнорирования мер по изоляции населения в связи с распространением нового коронавируса (COVID-19). Там же освещаются акции с призывами выходить на улицу для демонстрации несогласия с мерами по самоизоляции людей», – передает ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

Также в соцсети опубликована новость о прибытии в Кировскую область из Москвы четырех зараженных коронавирусом, под которой пользователь Дмитрий Ложкин призывал «сжигать инфицированных лиц вместо госпитализации».

«Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», – добавили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура Кировской области направила в УФСБ постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») в связи с комментариями пользователя Дмитрия Ложкина.

Ранее в четверг ОП разработала рекомендации по распознаванию фейков о коронавирусе.