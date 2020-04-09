 

В ВОЗ оценили меры РФ против коронавируса

09.04.2020, 11:48, Новости дня

Принимаемые Россией меры имеют огромное значение для обеспечения функционирования системы здравоохранения и защиты ее от перегрузки, они призваны предотвратить взрывной рост заболеваемости, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Вуйнович заявила, что «предпринимаемые в РФ меры по борьбе с коронавирусной инфекцией направлены на предотвращение взрывного роста заболеваемости, что имеет огромное значение для обеспечения функционирования системы здравоохранения и защиты ее от перегрузки», передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что власти Москвы, как и органы власти других субъектов, принимают решения исходя из тщательно проводимого анализа рисков и существующего контекста.

Напомним, за сутки в РФ подтверждено 1 тыс. 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов. Всего в стране зарегистрирован 10 тыс. 131 случай коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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