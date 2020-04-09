Прогноз по смертности от коронавируса в США улучшился

09.04.2020, 11:43, Новости дня

Авторитетная модель развития пандемии коронавируса в США снизила прогнозируемую смертность на 26 процентов, до 60 тысяч человек, но федеральный чиновник предупредил о второй волне инфекций, если американцы станут реже соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию.

Пересмотр в сторону понижения прогнозируемого числа умерших в модели, разработанной Вашингтонским университетом, на которую часто ссылаются федеральные политики и власти штатов, совпал по времени с комментариями некоторых политических лидеров, что нагрузка на систему здравоохранения в некоторых районах, возможно, достигла плато.

В последние дни наблюдается очевидное выравнивание показателей по госпитализации в штате Нью-Йорк, который является эпицентром пандемии в США. Но значимость этой и других оценок снижается на фоне постоянного роста числа умерших, которое во вторник составило более 1900. В тот же день стало известно примерно о 30 тысячах новых случаев инфицирования.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил на брифинге в среду, что число связанных с коронавирусом госпитализаций в самом населенном городе США стабилизировалось, и потребность в аппаратах для искусственной вентиляции легких оказалась ниже прогнозируемой.

«За последние несколько дней мы увидели, что нам нужно меньше аппаратов ИВЛ, чем предполагалось», – сказал мэр.

Но даже пересмотренный прогноз предполагает несколько тяжелых месяцев в США. Общее число инфицированных в стране превысило 400 тысяч человек, примерно 13 тысяч человек скончались.

«Важно, чтобы люди не воспринимали эти первые признаки надежды, как допустимость выхода из 30-дневного режима для прекращения распространения вируса. Это очень важно», – заявила координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс, имея в виду рекомендации, направленные на снижение темпов распространения вируса.

«Если люди снова начнут выходить на улицу и общаться, то мы можем увидеть действительно острую вторую волну», – добавил Биркс.

Пандемия перевернула жизнь в Америке с ног на голову: 94 процента населения получили распоряжение оставаться дома, около 10 миллионов человек потеряли работу в последние две недели.

Модель, разработанная Институтом показателей и оценок здоровья Вашингтонского университета, – одна из нескольких, на которые ссылается рабочая группа Белого дома. В настоящее время она прогнозирует более 60 тысяч умерших от коронавируса в США к 4 августа. Во вторник прогноз составлял 82 тысячи.

Ранее рабочая группа Белого дома по коронавирусу прогнозировала, что жертвами болезни могут стать 100-240 тысяч американцев.