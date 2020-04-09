 

Фаучи рекомендует отказаться от рукопожатий

09.04.2020, 11:43, Новости дня

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи заявил, что американцы должны навсегда отказаться от рукопожатий, чтобы предотвратить распространение коронавируса и других болезней.

Ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям в рабочей группе президента Дональда Трампа по коронавирусу заявил газете Wall Street Journal, что отказ от рукопожатий будет способствовать сокращению передач нового коронавируса в будущем и также сократит заболеваемость гриппом.

Говоря о том, как будет выглядеть возвращение к нормальной жизни, Фаучи сказал: «Это будет постепенное возвращение, вы не влетите в нее с размаху. Вы скажете себе, что вы еще можете делать, и какие подходы по-прежнему использовать. Один из них – это абсолютно обязательное мытье рук. Другой – что вы больше никогда никому не пожимаете руку».

Он также предположил, что, когда жизнь начнет возвращаться в нормальное русло, кто-то захочет носить «тканевую защиту для лица» в ситуациях, когда нельзя избежать расстояния меньше двух метров от других людей.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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