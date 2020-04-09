Ученые нашли препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

09.04.2020, 11:42, Новости дня

Австралийские исследователи обнаружили в разрешенном ВОЗ препарате способность на 99% убивать вирус за какие-то двое суток.

Ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне (Австралия) обнаружили препарат, который способен серьезно влиять на клетки вируса SARS-CoV-2. Именно этот вирус становится источником болезни COVID-19, который сегодня уже унес жизни тысячи людей по всему миру. Найденный препарат способен на 99% уменьшить присутствие этого вируса. Свое открытие исследователи опубликовали в журнале Antiviral Research. В статье говорится об антипаразитном препарате инвермектине, который был одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Именно его ученые добавляли в инфицированные CОVID-19 клетки через два часа после заражения. А уже через сутки доля вирусных РНК в клетках уменьшалась на 93%. По истечении 48 часов еще больше – на 99%. «Однократная обработка способна вызывать уменьшение вируса в 5000 раз за 48 часов в культуре клеток», — приводит перевод из статьи РБК.

В результате медики пришли к выводу, что инвермектин практически полностью уничтожает вирусный материал.

В статье выражается надежда, что это исследование поможет разработать лекарства от коронавируса. Более того, австралийские ученые считают, что применение инвермектина уже сейчас способно снизить вирусную нагрузку, избежать тяжелых осложнений при заболевании COVID-19, но главное – предотвратить передачу коронавируса. Австралия сегодня тоже испытывает серьезные проблемы из-за коронавируса. По последним данным, заболевших в стране 6104 человека, всего смертей 51, 9 апреля количество зараженных увеличилось на 52 человека.

Сегодня поисками вакцины от COVID-19 занимаются медицинские центры, научные лаборатории по всему миру. Российские ученые тоже не остались в стороне. В частности, центр вирусологии «Вектор» в Новосибирске сообщил о готовности приступить к клиническим испытаниям препарата на людях. Для этого необходимо получить разрешение от Министерства здравоохранения РФ. В то же время с учетом всех процедур от разработки до тестирования и получения положительных результатов вакцина может выйти не ранее чем через год. «Блокнот» приводит ежедневно динамику коронавируса по всем миру. Вирусологи считают, что только вакцинация является единственным способом профилактики коронавируса. Примечательно, что накануне в Турции объявили об успешном исследовании вакцины от коронавируса.