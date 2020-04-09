Мэр Южно-Курильска попросил депутатов извиниться за него перед жителями за «жаркое» видео

09.04.2020, 11:42, Новости дня

Вячеслав Власенко письменно заверил, что сожалеет о случившемся, что никакой связи с заместителем у него нет.

Спустя несколько дней после скандала, дошедшего до Кремля, мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко все-таки решил принести извинения за пошлое видео со своей подчиненной. Но сделал это своеобразно. Власенко попросил депутатов собрания Южно-Курильского городского округа об этом дистанционно, поскольку в настоящее время находится в изоляции из-за жены, которая недавно вернулась из Москвы.

Так вот Власенко обратился с письменным заявлением к депутатам, в котором признал свое поведение неприличным. При этом мэр города (опять же письменно) заверил депутатов, что между ним и его подчиненной – заместителем мэра Елизаветой Андреевой, к которой он на виду у всех лез в трусы, нет. Ну, и соответственно, просит прощение лично у депутатов, которые его избрали, а уже их попросил, чтобы они извинились за него перед жителями Кунашира и Шикотана, сообщает сегодня «Сахалин.инфо».

Южно-Курильские депутаты оказались люди с юмором, с которым и оценили «жаркое» видео. Главное, что в коррупции замечен не был, да и за полтора года службы на посту главы города проявил себя с положительной стороны, а что до фривольности, так мужчина, со всяким может случиться, очевидно, подумали народные избранники и закрыли тему. На все про все ушло 15 минут.