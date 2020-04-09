Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз отметили 15-ю свадебную годовщину: новое фото

09.04.2020, 11:40, Разное

Новый официальный потрет – добрая традиция, которую в королевской семье приурочивают к радостным событиям, дням рождения и годовщинам. Вот и сегодня на 15-й год со дня свадьбы принца Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы в сети появилось такое фото. Снимок был сделан накануне на крыльце поместья принца Биркхолл в Шотландии: здесь Чарльз проводит время в изоляции, изредка выходя на связь с внешним миром, сюда же пару дней назад после карантина приехала и Камилла. На фото, сделанном одним из работников резиденции, оба сидят в удобной и довольно неофициальной одежде, а в руках держат домашних питомцев – собак по кличке Блубелл и Бет, которых Камилла в интервью не раз называла верными друзьями и неотъемлемой частью их с Чарльзом семьи.

Новое совместное фото принца Чарльза и Камиллы

Это фото также является первым совместным снимком пары за последние несколько недель. Напомним, 25 марта принцу был диагностирован коронавирус, после чего Чарльза отправили на лечение, а Камиллу – на диагностику и карантин. После того как у нее самой не подтвердился статус COVID-19, а Чарльз прошел все необходимое лечение, пара воссоединилась. В целях безопасности праздновать свою хрустальную свадьбу они будут вдали от других членов королевской семьи и в компании ограниченного состава работников Биркхолла: в поместье оставили всего лишь несколько человек.

Также напомним, что свои отношения старший сын королевы Елизаветы II и дочь майора Британской армии официально оформили 9 апреля 2005 года. На тот момент Камилле было 57, а Чарльзу – 56 лет. Их первая встреча состоялась еще в 70-х и, по признанию Чарльза, была для него как “дуновение свежего ветра”, хотя возлюбленная, говорят, дымила сигаретой, как паровоз. Между ними почти сразу же завязался бурный роман, но браку не суждено было случиться: Чарльза призвали к воинской службе, а Камилла в 1973 году вышла замуж за офицера Эндрю Паркера-Боулза. По возвращении из армии, через 4 года, Чарльз женился на 19-летней Диане Спенсер, но накануне этого события принц, все так же продолжавший любить Камиллу, писал ей в письме: “Я знаю, что так нужно этой стране и моей семье”. Через пару лет чувства все же взяли верх, и Чарльз с Камиллой возобновили отношения, в которых принц признался по телевидению на всю страну только в 1994 году.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

После смерти принцессы Дианы Камилла надолго исчезла из поля зрения прессы и роман пары, кажется, все позабыли. Однако они с Чарльзом встретились вновь: якобы после того, как ее пригласил на чай его сын, принц Уильям. Чуть позже все тот же Уильям и его младший брат Гарри попросили Камиллу сопровождать их отца в круизе по Средиземноморью в 1999 году. Тогда же Чарльз и Камилла впервые официально появились вместе в свете. По канонам церкви Англии пара не могла венчаться, поэтому церемония 9 апреля 2005 года была сугубо светской.

Мы уже делились с вами забавными снимками этой пары, а также рассказывали интересные факты из их жизни и приводили интервью Камиллы о давлении общества после начала ее романа с принцем Чарльзом. Почитать итересные детали из жизни герцогини Корнуольской также можно здесь, а из жизни уже самого Чарльза – на этой странице.