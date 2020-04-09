Анджелина Джоли и Брэд Питт решили наконец отдать детей в школу

09.04.2020, 11:40, Разное

Больше трех лет прошло с момента, когда Брэд Питт и Анджелина Джоли сообщили, что расстаются после более чем 10 лет совместной жизни и двух лет брака. Несмотря на то что актеры уже давно не живут вместе, они по-прежнему официально не разведены. Чтобы расторгнуть брак, им нужно прийти к консенсусу по поводу воспитания детей. Шаг в этом направлении был сделан на днях.

У пары есть пятеро детей школьного возраста. Так, из документов, предоставленных Питтом суду Лос-Анджелеса, следует, что бывшие возлюбленные пришли к согласию в вопросе обучения отпрысков – те будут учиться в “традиционной” школе. На протяжении всех лет, что Питт и Джоли были вместе, их дети обучались на дому. Благодаря этому семья могла в полном составе ездить по всему миру.

Напомним, старший ребенок пары, 18-летний Мэддокс, проходит обучение в университете Енсе в Южной Корее. Остальные же дети все еще школьного возраста: Паксу – 16 лет, Захаре – 15 лет, Шайло – 13 лет, Ноксу и Вивьен – 11 лет.

Анджелина Джоли с детьми: Мэддоксом, Пакс, Захарой, Шайло и близнецами Вивиен и Нокс

В начале года отец Анджелины Джоли Джон Войт дал интервью о дочери, ее детях и Брэде Питте. 81-летний актер рассказал, почему считает Анджелину отличной матерью:

Она просто обожает своих детей, всегда активно вовлечена в их жизнь и заботится о них. Она знает и видит все… Она просто замечательная.

Каждый из ее детей по-своему особенный, и тебе самому хочется обеспечить их всем необходимым, чтобы дать проявить себя. Каждый из этих шести детей уникален.

Закончил свою хвалебную речь Войт комплиментом еще одному – хоть уже и бывшему – члену семейства Джоли: ее экс-мужу Брэду Питту. Оказывается, Джон остался в восхищении от работы Питта в фильме Квентина Тарантино “Однажды в… Голливуде”.

Я так горжусь Брэдом в таком необычном, популярном и очень динамичном кино.