Коронавирус может инфицировать кошек

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09.04.2020, 11:35, Новости дня

Кошки могут заражаться новым коронавирусом, в то время как собаки, судя по всему, не относятся к уязвимым животным.

Об этом свидетельствует новое исследование, побудившее ВОЗ заявить, что оно будет внимательно следить за передачей вируса между людьми и домашними животными.

В исследовании, опубликованном на сайте журнала Science, говорится, что хорьки также могут заражаться вирусом, вызывающим заболевание COVID-19.

Собаки, куры, свиньи и утки едва ли заражаются этим вирусом, обнаружили исследователи.

Они также установили, что кошки заражают друг друга через респираторные капли.

ВОЗ объявила в среду, что она работает с партнерами над тем, чтобы более внимательно изучить роль домашних животных в кризисе с коронавирусом.



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