Скончалась Линда Трипп – фигурант дела о связи Билла Клинтона и Моники Левински

09.04.2020, 11:35, Новости дня

Линда Трипп, чьи тайно записанные разговоры со стажером Белого дома Моникой Левински привели к импичменту президента Билла Клинтона в 1998 году, скончалась в среду в возрасте 70 лет.

Ее смерть подтвердил адвокат Джозеф Мурта, который не стал вдаваться в детали.

В августе 1994 года Трипп стала специалистом по связям с общественностью в Пентагоне, где работала Левински после стажировки в Белом доме.

Предположительно, они подружились, и Трипп тайно записала разговоры с Левински, которая рассказала ей, что у нее была любовная связь с Клинтоном.

Трипп передала почти 20 часов записей независимому прокурору Кеннету Старру, который расследовал деятельность президента. Итогом расследования стала процедура его импичмента.