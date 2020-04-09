 

Скончалась Линда Трипп – фигурант дела о связи Билла Клинтона и Моники Левински

09.04.2020, 11:35, Новости дня

Линда Трипп, чьи тайно записанные разговоры со стажером Белого дома Моникой Левински привели к импичменту президента Билла Клинтона в 1998 году, скончалась в среду в возрасте 70 лет.

Ее смерть подтвердил адвокат Джозеф Мурта, который не стал вдаваться в детали.

В августе 1994 года Трипп стала специалистом по связям с общественностью в Пентагоне, где работала Левински после стажировки в Белом доме.

Предположительно, они подружились, и Трипп тайно записала разговоры с Левински, которая рассказала ей, что у нее была любовная связь с Клинтоном.

Трипп передала почти 20 часов записей независимому прокурору Кеннету Старру, который расследовал деятельность президента. Итогом расследования стала процедура его импичмента.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Черышев не помог “Валенсии” обыграть “Алавес” в чемпионате Испании

20.02 / В Германии неизвестные открыли стрельбу и убили восемь человек – СМИ

27.02 / Жар, кашель, икота, тошнота, истощение и смерть. Тамара Эйдельман о том, как во время эпидемий искали виноватых и губили невиновных

18.02 / Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса. За сутки от болезни скончались 98 человек

19.02 / Названы потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов

07.03 / Выбран астронавт НАСА для полета на «Союзе»

27.02 / Брата Ющенко лишили докторской степени за плагиат

19.02 / В США решили сделать МБР за 13 млрд долларов

07.02 / Развод с Телегиным: Пелагея ответила “фейкометам”

05.03 / Глава ООН оценил инициативу Путина о встрече лидеров Совбеза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска