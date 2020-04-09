 

В Беларуси общее количество пациентов с коронавирусом – почти 1,5 тысячи, 16 человек умерли

09.04.2020, 11:31, Новости дня

Белорусское агентство БелТА опубликовало актуальную статистику по распространению в стране коронавирусной инфекции. 

По состоянию на 6 часов утра 9 апреля:

1331 пациент с коронавирусом госпитализирован;
139 выздоровели и выписаны;
16 зараженных коронавирусом умерли – ​за сутки зарегистрированы три новые смерти;
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 – ​1486, прирост за сутки – 420 случаев;
с начала эпидемии в стране было проведено более 49 тысяч тестов на коронавирус.

​Накануне, по данным Министерства здравоохранения, в Беларуси было подтверждено 1066 случаев заболевания COVID-19, 13 человек умерли, 77 пациентов были выписаны.

Статистика по областям по состоянию на 9 апреля, по данным БелТА (Министерство здравоохранения Беларуси не публикует такие данные):

Минск – ​699 человек госпитализированы, 102 выписаны, 6 умерли.
Минская область – ​153 госпитализированы, 1 выписан, 3 умерли.
Витебск – ​364 госпитализирован, 35 выписан, 7 умерли.
Гомельская область – ​35 госпитализированных, 1 выписан, 0 погибших.
Могилевская область – ​35 госпитализированных, выписанных и умерших.
Гродненская область – ​28 госпитализированных, выписанных и умерших.
В Брестской области 17 госпитализированных, выписанных и умерших людей.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране “нет катастрофы” по коронавирусу. Официально о карантине или режиме самоизоляции объявлено не было.

Накануне стало известно, что Беларусь попросила Евросоюз о помощи на фоне борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

“Мы сейчас смотрим, как мы можем ответить на этот запрос, рассматривая в особенности экономическую помощь для системы здравоохранения и гражданского общества. Общий объем этой помощи еще не определен, но он может быть около 60 миллионов евро”, – сказал Боррель.

 



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