В Беларуси общее количество пациентов с коронавирусом – почти 1,5 тысячи, 16 человек умерли
09.04.2020, 11:31, Новости дня
Белорусское агентство БелТА опубликовало актуальную статистику по распространению в стране коронавирусной инфекции.
По состоянию на 6 часов утра 9 апреля:
1331 пациент с коронавирусом госпитализирован;
139 выздоровели и выписаны;
16 зараженных коронавирусом умерли – за сутки зарегистрированы три новые смерти;
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 – 1486, прирост за сутки – 420 случаев;
с начала эпидемии в стране было проведено более 49 тысяч тестов на коронавирус.
Накануне, по данным Министерства здравоохранения, в Беларуси было подтверждено 1066 случаев заболевания COVID-19, 13 человек умерли, 77 пациентов были выписаны.
Статистика по областям по состоянию на 9 апреля, по данным БелТА (Министерство здравоохранения Беларуси не публикует такие данные):
Минск – 699 человек госпитализированы, 102 выписаны, 6 умерли.
Минская область – 153 госпитализированы, 1 выписан, 3 умерли.
Витебск – 364 госпитализирован, 35 выписан, 7 умерли.
Гомельская область – 35 госпитализированных, 1 выписан, 0 погибших.
Могилевская область – 35 госпитализированных, выписанных и умерших.
Гродненская область – 28 госпитализированных, выписанных и умерших.
В Брестской области 17 госпитализированных, выписанных и умерших людей.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране “нет катастрофы” по коронавирусу. Официально о карантине или режиме самоизоляции объявлено не было.
Накануне стало известно, что Беларусь попросила Евросоюз о помощи на фоне борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
“Мы сейчас смотрим, как мы можем ответить на этот запрос, рассматривая в особенности экономическую помощь для системы здравоохранения и гражданского общества. Общий объем этой помощи еще не определен, но он может быть около 60 миллионов евро”, – сказал Боррель.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет