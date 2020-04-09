Рассекречен эскиз смартфона LG за 650$

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09.04.2020, 11:31, Новости дня

В Сети продемонстрировали эскиз нового смартфона LG, который сможет похвастаться премиальными параметрами и стильным дизайном.

Кроме того, инсайдеры указали, что модель будет существенно отличаться от предшественников, тогда как официальный выход запланирован на 9 мая. Аппарат от LG получит изогнутый и практически безрамочный дисплей. Основная камера получит мощный датчик, однако подробности о нем пока отсутствуют.

Анонсировано, что корпус будет выполнен из материала, который приятен на ощупь и не выскальзывает из рук. Ориентировочная стоимость нового смартфона составит 650 долларов. Напомним, еще совсем недавно стало известно об отказе от последующего выпуска моделей линейки G9 ThinQ.



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